Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan 'buğday' açıklaması

Bakanlıktan 'buğday' açıklaması

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığından, ülkedeki buğday üretiminin ihtiyacı karşılamaya yettiği, ithal edilen buğdayın ise ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanıldığı bildirildi.

Bakanlıktan 'buğday' açıklaması, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığından, ülkedeki buğday üretiminin ihtiyacı karşılamaya yettiği, ithal edilen buğdayın ise ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanıldığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:38 

Ekonomi
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