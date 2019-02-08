Bakanlıktan 'buğday' açıklaması
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığından, ülkedeki buğday üretiminin ihtiyacı karşılamaya yettiği, ithal edilen buğdayın ise ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığından, ülkedeki buğday üretiminin ihtiyacı karşılamaya yettiği, ithal edilen buğdayın ise ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:38
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