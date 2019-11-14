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Bakanlıktan Çaldıran Belediyesine hibe araç

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığına çöp aracı hibe edildi.

Bakanlıktan Çaldıran Belediyesine hibe araç, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığına çöp aracı hibe edildi.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı hibe edildi. Teslim alınan çöp aracı, belediye personelinin katıldığı törenle kurban kesilerek araç filosuna alındı. Amaçlarının Çaldıran'ı daha temiz ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Yaptığımız girişimler sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından belediyemizin yeni bir araç hibe edildi. Temizlik hizmetinde kullandığımız bir adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracımız mevcuttu. Ancak bu yetersiz kalmaktaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız girişimler sonucunda belediyemize 13+1,5 metreküp kapasiteli 4+4 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu hibe edildi. Kış mevsiminin çetin yaşandığı ilçemizde, temizlik hizmetlerinde kullanacağız" dedi. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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