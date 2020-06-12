Bakanlıktan 'Cennet-Cehennem Ören Yeri' açıklaması - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne yapılan seyir terası ve asansöre ilişkin, "Uygulanan proje ile Cennet-Cehennem Ören Yeri'nin zarar görmesi, doğal yapısının bozulması söz konusu değildir. Burada gerçekleştirilen uygulama teknik hususlar dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış, şeffaf bir proje olarak hayata geçirilmiştir" açıklaması yapıldı.

Bakanlık, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cennet-Cehennem Ören Yeri ile ilgili iddialar ve basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ziyaretçilerin talepleri ve özellikle yaşlılar ile engellilerin yoğun istekleri neticesinde gerekli projelendirme çalışmalarıyla herkesin ulaşımını rahatlıkla sağlayabilmesi için Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne seyir terası ve asansör yapıldığı belirtilerek, "Seyir terası ve asansör de dahil olmak üzere buradaki tüm yapıların projeleri Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca onaylanmıştır. Bu kurullar, herkesin malumu olduğu üzere, farklı bilimsel disiplinlerde uzmanlaşmış üyeleri ile her projeyi en ince detayına kadar incelemektedir. Defalarca revize çalışması isteyen bu kurullar ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiç bir çalışmaya izin vermemektedir. Uygulanan projenin fizibilite çalışması esnasında hem ülkemizde hem de dünyada yapılmış benzer asansör uygulamaları titizlikle incelenmiştir" denildi.

'ANTİK MERDİVENLERİN KALDIRILDIĞI İDDİASI ASILSIZ'

Cennet Obruğu'na 452 antik merdiven kullanılarak ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alandan çıkış da hesaba katıldığında özellikle yaşlı, engelli ve hamile ziyaretçiler için bu tarihi güzelliğin görülmesi imkansız hale gelmektedir. Ayrıca acil durumlarda mağaranın aşağı kısımlarında kalan ziyaretçilere sağlık ekiplerince gerekli müdahale de zamanında yapılamamaktadır. Ancak, Cennet Obruğu içerisinde yer alan 452 merdivenin kaldırıldığı iddiası asılsızdır. Burudaki 452 antik basamağın restorasyonu yapılmış, ziyaretçilerin konfor ve güvenliği için merdiven kenarına korkuluklar ile yer yer dinlenme alanları oluşturulmuştur. Mağaranın iç kısımlarında, nemin yoğun olduğu bölgelerde ziyaretçilerin kaymasını engellemek için taş basamakların üstü güvenlik filesi ile kaplanmıştır. Bu yapılan imalatlar neticesinde gelen ziyaretçilerden isteyenler antik merdiven basamaklarını kullanarak güvenli bir şekilde Cennet Obruğu'na inip çıkabileceklerdir."

'DOĞAL YAPISININ BOZULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Söz konusu proje kapsamında, asansör ile birlikte cam seyir terası, Zeus Tapınağı, Meryem Ana Kilisesi ile antik merdivenlerinin restorasyonu ve yaşam alanlarının yeniden yapılması işinin bulunduğu belirtilerek, "Uygulanan proje ile Cennet-Cehennem Ören Yeri'nin zarar görmesi, doğal yapısının bozulması söz konusu değildir. Burada gerçekleştirilen uygulama teknik hususular dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış, şeffaf bir proje olarak hayata geçirilmiştir" denildi.

ANKARA, -