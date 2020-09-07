Bakanlıktan covıd-19 raporu - Son Dakika

15 yaşından küçük 12 çocuk korona virüse kurban gitti. Açıklama Sağlık Bakanlığından geldi. Bakanlık, 24-30 Ağustos tarihlerini içeren haftalık Covid-19 raporunu yayımladı. Rapora göre, Covid-19 nedeniyle vefat eden 6326 kişinin yüzde 62'sini erkekler, yüzde 38'ini kadınlar oluşturdu. Ölümlerin yüzde 71'i 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşti. Covid-19 nedeniyle 15 yaş ve altında 12 çocuk hayatını kaybetti.

Verilere bakıldığında en düşük ölüm hızı 2-4 ve 15-24 yaş grubu aralığında.

En yüksek ölüm hızı da 80 yaş ve üzeri gruba ait.

(İHA)