Bakanlıktan dezavantajlı çocuklar için yeni hizmet modeli - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlıktan dezavantajlı çocuklar için yeni hizmet modeli

24.03.2022 11:37
Bakanlıktan dezavantajlı çocuklar için yeni hizmet modeli

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuklarımızı her türlü riskten koruyarak onların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir hizmet modelini uygulamaya koyuyoruz.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuklarımızı her türlü riskten koruyarak onların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir hizmet modelini uygulamaya koyuyoruz. Dezavantajlı çocuklarımız için Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerimizi hizmete sunacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, dezavantajlı durumdaki çocukların her türlü riskten korunması ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli sosyal faaliyetlerin gerçekleştirileceği, ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulacağı, çocukların istedikleri zaman istedikleri gibi yararlanabilecekleri Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri açılmasının planlandığını bildirdi.

Merkezlerde 0-18 yaş grubuna hizmet verileceğini, sığınmacı çocukların da bu merkezlerden yararlanabileceğini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak çocuklarımızın sokakta ve sosyal çevrelerinde karşılaşabilecekleri her türlü tehlikeden korunmaları amacıyla proaktif sosyal hizmet programları geliştirmeyi, çocuklarımıza sunulan sosyal imkanları arttırmayı, çocuklarımıza ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmeti kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın her anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak, onların sağlıklı bireyler olarak toplum hayatında yer alabilmeleri ve ailelerinin yanında sağlıklı ortamlarda hayata hazırlanmaları için yürüttüğümüz hizmetlerimize bir yenisini ekliyoruz. Çocuklarımızı her türlü riskten koruyarak onların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir hizmet modelini uygulamaya koyuyoruz. Dezavantajlı çocuklarımız için hazırladığımız Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerimizi hizmete sunacağız. İlkini bu yıl içinde Bursa'da açmayı planladığımız bu merkezlerimizde sunulacak hizmetlerden çocuklarımızın yararlanabilmesi için halka açık bir sistem uygulayacağız." 'HEM ÇOCUKLARA HEM AİLELERE HİZMET SUNULACAK'Bakan Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde kültürden spora geniş yelpazede etkinlikler düzenleneceğini, bu merkezlerin çocuklar için etkin bir yaşam merkezi olacağını belirtti. Merkezlerde öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmetlerinden faydalanan ve Bakanlığın mobil ekiplerinin tespit ettiği sokakta çalıştırılan çocukların yararlanacağını dile getiren Bakan Yanık,  pilot uygulamanın burada verilecek hizmetlerin tür ve niteliğini belirlemede yol gösterici olacağını vurguladı.

Bakan Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde çocukların yanı sıra ailelere de danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verileceğini, ayrıca çocuklara yönelik hizmetler konusunda toplumun bu merkezlerden bilgilendirileceğini belirterek, "Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri projemiz çocuklarımıza yönelik hizmetlerin tek çatı altında yürütüldüğü örnek bir uygulama modeli olacaktır." ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Unutamayacakları bir gün geçirdiler Unutamayacakları bir gün geçirdiler Zambiya'da 3,8 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak Zambiya'da 3,8 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı

Derya Yanık, Mülteci, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlıktan dezavantajlı çocuklar için yeni hizmet modeli - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
12:29 Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan 12 gündür haber alınamıyor
12:24 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik açıklamalar geldi: İlk çeyrek büyüme rakamları güçlü gelecek!
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:45:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bakanlıktan dezavantajlı çocuklar için yeni hizmet modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement