Bakanlıktan Dijital Dönüşüm Hamlesi

KOSGEB, sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adım attı.

KOSGEB, sanayide dijital dönüşüme yönelik önemli bir adım attı. Akıllı dijital teknolojileri destekleme kararı alan KOSGEB, KOBİ Gelişim Destek Programı'nın (KOBİGEL) "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temalı yeni çağrısına çıktı. İki alt başlıktan oluşan yeni çağrıyı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Bakan Varank, sanayinin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için en önemli unsurlardan birinin akıllı dijital teknolojiler olduğunu belirterek, "Bu teknolojilerle ilgili Ar-Ge süreçlerini önemli ölçüde tamamlayıp ürün aşamasına getiren ve ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'lere ilk kez devlet tarafından destek vereceğiz. Uygulayacağımız bütüncül yaklaşımla hem dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini hem de kullanımını destekleyerek güçlü bir dijital ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çağrı ile aynı zamanda ilk defa açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını teşvik ederek, yaygınlaştıracağız. Proje çağrısının bütçesini 250 milyon TL olarak belirledik" dedi.



"İKİ ALT ÇAĞRI İLE DİJİTAL ÜRÜNLERİ DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİYORUZ" Varank, KOSGEB'in sanayinin dijital dönüşümünde KOBİ'leri desteklemeye dönük bir vizyonu bulunduğunu ifade ederek, "Akıllı dijital teknolojilerin imalat sanayi sektöründe yaygınlaşması için bu teknolojilerin erişilebilir hale getirilmesi gerekiyor. Üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi isteyen KOBİ'lerin imkan ve kabiliyetlerini, yetkin insan kaynağını ve teknolojik altyapılarını KOSGEB desteği ile arttırmak istiyoruz. Böylece sanayi sektörümüz, birinci çağrımız ile teknoloji tedarikçisi KOBİ'lere sağlayacağımız desteklerle akıllı teknolojilere erişebilecek. Ayrıca ikinci çağrımız ile de akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte ederek kullanacak olan KOBİ'leri destekleyeceğiz" diye konuştu.



300 BİN TL HİBE DESTEĞİ Varank, teknoloji geliştiricisi KOBİ'lere yönelik çağrı kapsamında işletme başına 300 bin TL'si geri ödemesiz, 350 bin TL'si teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 650 bin TL'ye kadar destek vereceklerini bildirdi. Varank, "Akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ'ler için ise; işletme başına 300 bin TL'si geri ödemesiz, 700 bin TL'si teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verilecek" dedi.



YERLİ TEKNOLOJİ AVANTAJI Varank, şöyle devam etti:



"Yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler ile kullanıcı olan imalatçı KOBİ'lerin bu çağrı kapsamında etkileşimleri bizler için çok önemli. Bu nedenle imalatçı KOBİ'ler edinecekleri teknolojiyi yerli firmalardan karşılamaları halinde destek ödemelerinde ve değerlendirme süreçlerinde önemli bir avantaja sahip olacak. Diğer yandan teknoloji geliştiricilerin ürünlerini ticarileştirme ve imalat sanayiinde kullanımını yaygınlaştırma hedefimiz kapsamında, söz konusu ürünün destek başvurusu aşamasında bir sanayi işletmesinin satın alma niyet beyanı ile gelmesi halinde destek sağlayacağız."



DİJİTAL TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ GELİŞTİRENE TİCARİLEŞTİRME DESTEĞİ Kamu kurumlarının desteğiyle projesini tamamlamış veya teknoloji geliştirme bölgesi ya da Ar-Ge merkezlerinde projesini sonuçlandırmış olan yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler, doğrudan ticarileştirme amaçlı proje desteği alabilecek. Varank; KOBİ'lerin akıllı dijital teknolojiler alanındaki bilgi birikimi ve emeklerini ticari ürüne dönüştüreceklerini, dijital dönüşüm sürecinde yerli kaynak kullanımının özellikle destekleneceğini belirtti.



AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLARLA DİJİTALLEŞME Dijital teknolojilerin geliştirilmesinde ya da iş süreçlerine adapte edilmesinde açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularının öncelikli değerlendirileceğini anlatan Varank, "Açık kaynak kodlu yazılımların geliştirilmesinde hem geliştiricilerin performansı hem de ekosistemin bütününün etkin işlemesi oldukça önemli. Bu kapsamda mevcut kabiliyetlerimizin keşfi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve onlara uygun ekosistemin oluşturulması ilk önceliğimiz olacak. Gençlerimizi heyecanlandırmak ve bu alanda yoğunlaşmaları için motive etmek istiyoruz. Çünkü bu işin temelinde ve başarısında her şeyden önce insan kaynağı var" şeklinde konuştu.



YARIŞMA USULÜYLE KOBİGEL kapsamında desteklenecek projelerin seçimi, yarışma usulüyle yapılacak. Başvuru kriterlerini karşılayan ve KOSGEB veri tabanında kayıtlı olan KOBİ'ler KOSGEB kurumsal web sayfasında (www.kosgeb.gov.tr) ilan edilen şekilde online olarak başvuru yapabilecek. Başvurusunda eksik bulunmayan KOBİ'lerin projeleri seçici kurullar tarafından puanlanacak. Uygun bulunan projeler puan sıralamasına tabi tutulacak ve en yüksek puandan başlamak üzere desteklenecek projeler belirlenecek ve ayrılan bütçe çerçevesinde desteklenecek.



KOBİ'LER HANGİ ALANLARDA BAŞVURABİLECEKLER? Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştirmiş ve ürün aşamasına gelmiş KOBİ'ler ile akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine uyarlamak isteyen KOBİ'ler, "Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı", "İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti", "İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri", İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri "Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri" ve "İmalat Sanayinde Siber Güvenlik" alanlarında proje sunabilecek.



(İHA)

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