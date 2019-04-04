Bakanlıktan Dikkat Çeken Kamu Spotu
38 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu yayınladı. Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve yapılan faaliyetlere destek olmak amacıyla bir kamu spotu hazırlandı. Kamu spotu, Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlandı. Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu tarafından 2005 yılında 4 Nisan
günü "Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü" ilan edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:26 Kaynak: İHA
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