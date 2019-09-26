Bakanlıktan döviz bürolarına faaliyet izni uyarısı
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Sermaye şartının sağlanması ve teminat mektubuyla ilgili konularda ek süre verilmiş yetkili müesseselerin 30 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar ilgili belgelerini Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi'ne yüklemesi ve resmi yazıyla bakanlığa fiziksel olarak göndermesi uyarısında bulunuldu.
Sermaye şartının sağlanması ve teminat mektubuyla ilgili konularda ek süre verilmiş yetkili müesseselerin 30 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar ilgili belgelerini Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi'ne yüklemesi ve resmi yazıyla bakanlığa fiziksel olarak göndermesi uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:45
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