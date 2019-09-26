Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan döviz bürolarına faaliyet izni uyarısı
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Bakanlıktan döviz bürolarına faaliyet izni uyarısı

21 dakika önce

Sermaye şartının sağlanması ve teminat mektubuyla ilgili konularda ek süre verilmiş yetkili müesseselerin 30 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar ilgili belgelerini Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi'ne yüklemesi ve resmi yazıyla bakanlığa fiziksel olarak göndermesi uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan döviz bürolarına faaliyet izni uyarısı, System.String[]

Sermaye şartının sağlanması ve teminat mektubuyla ilgili konularda ek süre verilmiş yetkili müesseselerin 30 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar ilgili belgelerini Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi'ne yüklemesi ve resmi yazıyla bakanlığa fiziksel olarak göndermesi uyarısında bulunuldu.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:45 
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