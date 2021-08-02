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Bakanlıktan 'elektrik kesintisi' açıklaması - Son Dakika

Bakanlıktan 'elektrik kesintisi' açıklaması

02.08.2021 12:46
Bakanlıktan 'elektrik kesintisi' açıklaması, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, bazı kentlerde meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana geldiği vurgulanarak, "Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" denildi.


Enerji, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan 'elektrik kesintisi' açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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