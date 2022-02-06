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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SESRIC, engellilere yönelik çalıştay düzenleyecek - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SESRIC, engellilere yönelik çalıştay düzenleyecek

06.02.2022 13:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SESRIC, engellilere yönelik çalıştay düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde, 8-10 Şubat'ta, çevrim içi "Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Çalıştayı" düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde, 8-10 Şubat'ta, çevrim içi "Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Çalıştayı" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, engellilik ve yaşlılık alanında uluslararası kuruluşlarla ve ülkelerle ikili iş birlikleri geliştirerek, uluslararası uygulamaları takip ediyor.

Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile yürütülen çalışmalar ve İİT üyesi ülkelerin katılımıyla, 23 Aralık 2020'de çevrim içi "Kovid-19'un İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletlerindeki Yaşlı ve Engelli Bireyler Üzerindeki Etkisi" toplantısı gerçekleştirildi.

Geçen yıl İİT üyesi ülkelerden engellilik ve yaşlılık alanında bilgi ve deneyim paylaşımında ihtiyaç duyulan konular toplandı. Tüm ülkelerden gelen talepler neticesinde SESRIC iş birliğinde, İİT üyesi ülkelerde engellilik alanında odak nokta olan kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla, engellilerin bağımsız yaşamını destekleyici uygulama ve hizmetlere ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımının yapılması amacıyla eğitim çalıştayı düzenlenmesi planlandı.

Bu kapsamda, 8-10 Şubat'ta "Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Çalıştayı" düzenlenecek.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve İstatistik Dairesi Başkanı Tayyar Kuz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İltekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Ali Güngör'ün sunumlarıyla devam edecek.

Çalıştayda Azerbaycan, Malezya, Fas, Uganda temsilcileri ile Arap Engelliler Örgütü (AOPD) ve Asya Engellilik Forumu (ADF) temsilcileri de engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyici uygulama ve hizmetlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunacak.

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İslam İşbirliği Teşkilatı, Engelli, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SESRIC, engellilere yönelik çalıştay düzenleyecek - Son Dakika


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