Bakanlıktan Flaş Münbiç Açıklaması
21 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı
: "Münbiç
ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye
rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:51 Kaynak: İHA
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