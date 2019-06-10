Bakanlıktan, generallere yönelik ifadeler için suç duyurusu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akit Tv'de yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan genarellere yönelik ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:20 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akit Tv'de yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetleri
'nde (TSK
) görev yapan genarellere yönelik ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulundu.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019'da Akit Tv'de yayınlanan bir programda TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
- Ankara
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