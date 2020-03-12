Bakanlıktan haksız fiyat artışına yakın takip - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan haksız fiyat artışına yakın takip - Son Dakika Ekonomi

Bakanlıktan haksız fiyat artışına yakın takip

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" denildi.

Bakanlıktan haksız fiyat artışına yakın takip, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yazılı açıklama yapılarak, koronavirüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde haksız fiyat artışı ile stokçuluk iddialarına ilişkin şikayetler alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler. Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" denildi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
21:39 Borsa İstanbul değişim limitlerini azaltıyor
21:35 Devre kesici yüzde 10 düşüşte uygulanacak
21:25 Fed, piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek
21:12 Turkcell'de yeni YKB Bülent Aksu oldu
21:10 Fed, Kovid-19 endişesindeki piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:11:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlıktan haksız fiyat artışına yakın takip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]