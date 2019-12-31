Bakanlıktan hava kirliliği açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlıktan hava kirliliği açıklaması - Son Dakika

Bakanlıktan hava kirliliği açıklaması

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak'ta gösterilen verilerin teknik bir arızadan dolayı yüksek görüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan hava kirliliği açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak'ta gösterilen verilerin teknik bir arızadan dolayı yüksek görüldüğünü açıkladı.


Yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinden alınan verilere göre dün akşam saatlerinde Zonguldak Merkez'de ölçülen Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 999 oranında gösterildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak Valiliği'ne söz konusu yapılan incelemeler sonucunda hava kalitesi ölçüm istasyonunda kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı yapılan ölçümlerde hatalı sonuç alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'İlimiz, Merkez İlçede buluna Hava Kalitesi İzleme İstasyonumuzda normal seyrinde devam eden partikül madde 10 konsantrasyon değerinin 29.12.2019 tarihi saat 21.00'den itibaren 1000ug/m3"ün üzerinde okumaya başlamasıyla, söz konusu istasyonda yapılan inceleme neticesinde 29.12.2019 saat 21.00'den itibaren hava kalitesi ölçüm istasyonumuzda birkaç kere elektrik kesintisi olduğu, besleme ünitesinin üzerinde gerçekleşen bu elektrik kesintisi sonucu Partikül Madde 10 ölçüm cihazımız arızaya girerek aynı filtre üzerinde okuma yaparak sonucu hatalı verdiği ifade edilmiştir. Ayrıca cihazın okuduğu değer ile bu süreç içerisinde yaşanan hava koşulları arasında yapılan kıyas sonucu yağmurlu bir günde Partikül Madde 10 değerinin bu değerlere çıkma ihtimali bulunmadığı, İlimiz Partikül Madde 10 değerleri AB Hava kalitesi Sınır Değerinin altında olduğu özellikle belirtilmiştir." - ZONGULDAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz
Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
00:46 Bilecik'te protokol üyeleri, yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti - Son Dakika
00:45 Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisi - Son Dakika
00:44 Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret etti - Son Dakika
00:44 Antalya Valisi Karaloğlu yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti - Son Dakika
00:43 Adıyaman'da kumar operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
00:10 Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Son Dakika
23:38 Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 00:46:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlıktan hava kirliliği açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]