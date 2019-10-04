Bakanlıktan hayvan dostu paylaşım
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Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sıcak günlerde hayvanların su içmesi için kullanılmış malzemelerden yaptıkları suluklar ile ilgili paylaşım yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sıcak günlerde hayvanların su içmesi için kullanılmış malzemelerden yaptıkları suluklar ile ilgili paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gönlümüzde size de yer var! Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmış malzemelerden birçok suluk yapan askerlerimiz, sıcak günlerde sevimli dostlarımızı unutmadı" denildi.
(İHA)
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