Bakanlıktan "Hileli Kıyma" Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 ilde 10 et parçalama tesisinden ve Türkiye genelinde 33 ildeki satış noktalarından alınan numunelerdeki ilk analiz sonucuna göre 'kıymada boyaya' rastlanılmadığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gerek sosyal medyada, gerekse bazı basın yayın organlarında yer alan "hileli kıyma" iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Söz konusu iddialar üzerine Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince derhal harekete geçilmiş, haberlere konu edilen satış noktalarından bahsi geçen ürün grubu ile ilgili numune alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Rutin olarak yapılmakta olan gıda kontrol ve denetim çalışmalarına ek olarak toplanan bu numuneler, Bakanlığımız laboratuvarlarında analiz için işleme alınmıştır" denildi."KIYMADA BOYA KULLANILDIĞI BULGUSUNA RASTLANILMAMIŞTIR" İlk analiz sonucuna göre "kıymada boya kullanıldığı" bulgusuna rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, "9 ilde kıyma ve kuşbaşı üretimi yapan 10 et parçalama tesisinden ve Türkiye genelinde 33 ildeki satış noktalarından numune alınmış olup, analiz için laboratuvarlara gönderilmiştir. Çıkacak olan detaylı laboratuvar analiz sonuçları da kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Laboratuvar analizlerinde kıymada yağ oranı, cinsiyet tayini, boya, protein oranı gibi detaylar incelenmektedir. Halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü bilgi, belge ve iddia bakanlığımız tarafından hassasiyetle ve titizlikle dikkate alınmaktadır ve incelenmektedir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Bakanlığımızca yürütülen rutin gıda kontrol ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması için vatandaşlarımızın da sürece dahil olması son derece önem arz etmektedir. Tüketicilerimizin alışveriş yaparken satın aldıkları ürünlerin ambalaj bütünlüğünün bozulmamış olmasına, etiket üzerindeki son tüketim tarihine, işletme onay numarasına, ürünün etikette belirtilen muhafaza şartlarını taşıyıp taşımadıkları gibi kriterlere dikkat etmeleri gerekmektedir" uyarısı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların şüpheli bir durumda durumu "Alo 174" gıda hattına veya en yakın il/ilçe müdürlüklerine bildirmelerini istedi.(Musa Erdoğan/İHA)