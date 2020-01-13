Bakanlıktan İBB Sözcüsü Ongun'a cevap - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlıktan İBB Sözcüsü Ongun'a cevap - Son Dakika

Bakanlıktan İBB Sözcüsü Ongun'a cevap

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Turan Özyanık, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek İkitelli Şehir Hastanesinin metro ve karayolları yapımını durdurarak...

Bakanlıktan İBB Sözcüsü Ongun'a cevap, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Turan Özyanık, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek İkitelli Şehir Hastanesinin metro ve karayolları yapımını durdurarak İstanbulluların kaliteli sağlık hizmeti almasını engellemektedir" dedi.

Turan Özyanık, İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalara yine sosyal medya hesabından cevap verdi. Özyanık, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek İkitelli Şehir Hastanesinin metro ve karayolları yapımını durdurarak İstanbulluların kaliteli sağlık hizmeti almasını engellediğini vurgulayarak, "Metrokent- Kayaşehir Metro hattında 4 istasyonda imalatlara başlanmış, çalışmaları etkileyen yollar trafiğe kapatılmıştır. Mevcut imalatlar yerel seçimler öncesinde yapılmış olup yerel seçimlerden sonra ihalesi, ödeneği ve müteahhidi olan çalışmalar durdurulmuştur. Sağlık Kent Metro İstasyonu hastane içerisinde bulunmakta ve hastanenin açılabilmesi için metro inşaatının bitirilmesi zorunludur. Tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapımına yerel seçimler öncesinde başlanmış, bir kısmının imalatı tamamlanmıştır. Yerel seçimler sonrasında ihalesi, ödeneği, müteahhidi olan yol imalatları durdurulmuştur. Bizim motivasyonumuz millete hizmet etme ve dev projeleri ülkemize kazandırma aşkından geliyor. Ama asıl merak konusu; sizin İstanbul'a hizmet etme motivasyonunuzun ne zaman ortaya çıkacağıdır" ifadesini kullandı.

(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
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