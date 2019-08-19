Bakanlıktan İdlib açıklaması
39 dakika önce
MSB tarafından yapılan açıklamada, "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır.
MSB tarafından yapılan açıklamada, " İdlib
'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:29
Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü Hakkari'de teröristlerin yerleştirdiği EYP infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti Temelli'den, HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki: Sivil darbe