Bakanlıktan İdlip açıklaması
31 dakika önce
MSB: "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
MSB: "Suriye
rejim güçleri tarafından İdlib
'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır."
(İHA)
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