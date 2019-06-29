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Bakanlıktan İdlip açıklaması

31 dakika önce

MSB: "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır.

Bakanlıktan İdlip açıklaması, System.String[]
MSB: "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Suriye, İdlib, Güncel
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