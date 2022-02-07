Bakanlıktan Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin açıklama (2) - Son Dakika

BAKAN DÖNMEZ: YAKLAŞIK 600 PERSONELİMİZ SAHADA MÜCADELE EDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Dönmez, "Isparta'daki elektrik kesintilerine müdahale için kamu ve özel sektör özverili bir çalışma sergiliyor. AEDAŞ'ın faaliyetlerine destek için farklı bölgelerden elektrik dağıtım şirketlerimiz bölgeye intikal etti. Yaklaşık 600 personelimiz sahada canla başla mücadele ediyor. 7/24 yapılan çalışmalar neticesinde Isparta il ve ilçe merkezlerine elektrik verildi. Elektrik verilemeyen bazı kırsal bölgelerimizin de enerjilendirilmesi için sahada yoğun bir çalışma devam ediyor" dedi.