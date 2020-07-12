Bakanlıktan 'Kahramanlık Türküleri Konseri' - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 'Kahramanlık Türküleri Konseri'nin düzenleneceği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tarihe 'kara gün' olarak geçen 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı hayatlarını ortaya koyan 'demokrasi kahramanları' türkülerle anılacak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu (Mehter Grubu) ile İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında dinleyicileriyle buluşacak. Beykoz Belediyesi'nin iş birliğiyle 14 Temmuz saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek konserin repertuvarında şu eserler yer alacak:
Bakanlığın 2016 yılında gerçekleştirdiği '15 Temmuz Şehitleri' konulu 'Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması'nda ödüle layık görülen afişler de yeniden sergiye sunulacak. Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen ve önceki yıllarda da sergilenen afişler 14- 24 Temmuz'da Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda ziyaretçileriyle buluşacak. '15 Temmuz Şehitleri Afiş Tasarım Sergisi'nin açılışı 14 Temmuz günü saat 11.00'de yapılacak.