Bakanlıktan 'Kahramanlık Türküleri Konseri' - Son Dakika

Bakanlıktan 'Kahramanlık Türküleri Konseri'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 'Kahramanlık Türküleri Konseri'nin düzenleneceği açıklandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 'Kahramanlık Türküleri Konseri'nin düzenleneceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tarihe 'kara gün' olarak geçen 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı hayatlarını ortaya koyan 'demokrasi kahramanları' türkülerle anılacak. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu (Mehter Grubu) ile İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında dinleyicileriyle buluşacak. Beykoz Belediyesi'nin iş birliğiyle 14 Temmuz saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek konserin repertuvarında şu eserler yer alacak:

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"'Yine de Şahlanıyor-Anonim', 'Benden Selam Olsun Bolu Beyine-Anonim', 'Tuna Nehri Plevne Marşı-Beste: Mehmet Ali Bey', 'Uca Dağların Başında-Anonim', 'Asker Olup Vatana Hizmet Eylerem Men-Anonim', 'İzmir'in Kavakları- Anonim', 'Buna Er Meydanı Derler – Anonim', 'O Mübarek Bayrak-Söz: Ekrem Şama/ Müzik: Esat Kabaklı', 'Ceddin Deden-Beste: İsmail Hakkı Bey', 'Genç Osman-Anonim', 'Ordunun Duası-Söz: Ali Rıfat Çağatay/ Müzik: Muallim İsmail Hakkı Bey', 'Fetih Marşı (Yelkenler Biçilecek)-Söz/Müzik: Yıldırım Gürses'"

KAHRAMANKAZAN'DA '15 TEMMUZ' KONFERANSI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğer anma etkinliğini ise Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirecek. Halkın tek yürek olduğu darbe girişimi gecesinin önemli noktalardan Kahramankazan, '15 Temmuz Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Katılımcıların 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimini izleyecekleri konferansta Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin konuşmacı olacak. Etkinlik, 15 Temmuz saat 16.00'da Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenecek.

'15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ AFİŞ TASARIM SERGİSİ'

Bakanlığın 2016 yılında gerçekleştirdiği '15 Temmuz Şehitleri' konulu 'Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması'nda ödüle layık görülen afişler de yeniden sergiye sunulacak. Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen ve önceki yıllarda da sergilenen afişler 14- 24 Temmuz'da Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda ziyaretçileriyle buluşacak. '15 Temmuz Şehitleri Afiş Tasarım Sergisi'nin açılışı 14 Temmuz günü saat 11.00'de yapılacak.

ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlıktan 'Kahramanlık Türküleri Konseri' - Son Dakika
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