Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan Kaza Açıklaması

Bakanlıktan Kaza Açıklaması

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da demir yolu trafiğine kapalı hatta meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada, çalışma ve malzeme taşıyan iki iş makinesinin çarpıştığı ve araçtan atlama sonucu iki işçinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan Kaza Açıklaması, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da demir yolu trafiğine kapalı hatta meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada, çalışma ve malzeme taşıyan iki iş makinesinin çarpıştığı ve araçtan atlama sonucu iki işçinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.30 sularında demir yolu trafiğine kapalı Kazlıçeşme- Halkalı şantiyesi demir yolu güzergahının Florya-Akvaryum kesiminde bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracının çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdiği aktarılarak, "Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan test sürüşü yapan trenlerin kaza yaptığı ifadesinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:44 Kaynak: AA

İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berkay'dan Arda'ya Gözdağı: Gözünün İçine Baka Baka Söyleyeceklerim Olacak Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti

Florya'da Tren Hattındaki Kaza Kamerada Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:52:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan Kaza Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]