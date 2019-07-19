Bakanlıktan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü özel video
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümüne özel olarak video yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:40 Kaynak: İHA
, Kıbrıs
Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümüne özel olarak video yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı, üzerinden 45 yıl geçen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü unutmadı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda, harekat öncesi ve sonrası yaşananlara ve ailelerin tepkilerine yer verildi. Videonun sonunda ise Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 pilotunun Doğu Akdeniz
'e göreve giden 'Yavuz' sondaj gemisini selamlaması da yer aldı.
(İHA)
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