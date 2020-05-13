Bakanlıktan 'konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme' genelgesi - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen 'Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci' konulu genelgede, konaklama tesislerinde Covid-19'a karşı alınması gereken tedbirler sıralandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Otelciler Birliği ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'ne 'Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci' konulu genelge gönderildi. Genelgede, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrolü normalleşme süreci aşamasına geçildiği belirtildi. Genelgede ayrıca salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılması öngörüldüğü ve turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama tesislerinde alınması gereken önlemler sıralandı.

PROTOKOL HAZIRLANACAK

Buna göre turizm işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulacak. İşletme genelinde Covid-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanacak. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanacak. Ayrıca, genel kullanım alanlarına ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak. Misafir kabulünde Covid-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin yazılı bilgilendirme yapılacak, ayrıca tesis genelinde misafirin ve personelin kolayca görebileceği yerlerde uygulanan/uyulması gereken kurallara ve sosyal mesafelere ilişkin görsel bilgilendirme yapılacak. Sıra oluşabilecek her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak. Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personel belirlenmesi halinde, yetkililere haber verilecek, sağlık kuruluşu tarafından hasta devir alınıncaya kadar izole edilecek, hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanacak. Covid-19 teşhisi konmuş ise konaklamanın sona ermesinden sonra müşteri odası standartlara uygun malzeme ile dezenfekte edilecek ve havalandırılması sağlanacak."

TERMAL KAMERA İLE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Konaklama tesislerinde misafir kabul edilirken alınacak önlemler ise şöyle sıralandı:

"Sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapılacak. Misafirler tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkanı ile karşılanacak. Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarının, Covid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak."

TESİSLERİNDE UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

Genelgeye göre konaklama tesislerinde asansörler sosyal mesafe kurallarına uygun kullanılacak. Yemek salonları, toplantı salonu, pasta solonu, çok amaçlı salon, konferans salonu, lobi, resepsiyon alanı, oturma salonu, oyun salonu, gösteri salonu, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma/bekleme/yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek, sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınacak, işaretlemeler yapılacak ve plana uygun kapasiteden fazla misafir kabul edilmeyecek. Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak. Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi-alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak. Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, ayrıca geniş genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulacak.

PLAJ HAVLULARI POŞETTE OLACAK

Ayrıca, genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak. Jimnastik salonu, spor salonu gibi ünitelerin hizmete açılması halinde güvenli kullanımının sağlanabilmesi için rezervasyon sistemi uygulanacak, aynı anda kullanacak kişi sayısı ve süresi sınırlandırılacak, her kullanımdan sonra standartlara uygun hijyen malzemesi ile kullanım alanları ve ekipmanların temizliği sağlanacak. Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri, sağlıklı turizm sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak. Plaj-havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanıma sunulacak. Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterecek.

PERSONELİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ayrıca konaklama tesislerinde çalışan personelin düzenli sağlık kontrolü yapılması sağlanacak. Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilecek. Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak. Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu donanım (maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi) ile el dezenfeksiyon imkanı sağlanacak. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecek. Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme dinlenme alanları sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenecek. Tesis bünyesinde veya ayrı bir yerde personel lojmanı bulunması halinde, en fazla 4 kişilik odalarda konaklama sağlanacak, koğuş sisteminde konaklama yapılmayacak, lojmanların ve yeme-içme ünitelerinin temizlik, hijyen ve sağlık tedbirleri misafir üniteleri için geçerli olan koşullarda sağlanacak, bu ünitelere personel olmayan kişilerin erişimine izin verilmeyecek.