Bakanlıktan 'Liderlik Programı' açıklaması - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Ally For Future: Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı'na ilişkin çıkan '50 kişilik etkinlik için 1 milyon 163 bin TL harcandı' haberlerinde yer alan meblağının sadece bir etkinlik için değil, toplam 130 kişinin katıldığı program organizasyonunu kapsadığını bildirdi.

Bakanlık, 'Ally For Future: Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı' ile ilgili basında yer alan '50 kişilik etkinlik için 1 milyon 163 bin TL harcandı' haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İlki 2017 yılında gerçekleştirilen Genç Kadınlar Liderlik Programı'nın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ve gözlemci ülkelerinden, alanlarında liderlik göstermiş yahut liderlik potansiyeline sahip 18-30 yaş arası genç Müslüman kadınlar için düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

İstanbul 'da 13-20 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen kadın lider adaylarının vizyon ve ufuklarını genişletmeyi ve aynı zamanda da bir dayanışma ağı oluşturmayı amaçlayan Ally For Future 2019 programı için ilk ihaleye 10 firma davet edilmiştir. İhale, yaklaşık maliyetin üzerinde sonuçlanınca iptal edilmiş ve tekrar ihaleye çıkılmıştır. İkinci ihaleye verilen en düşük teklif 1 milyon 163 bin 257,50 TL olmuştur. Bu meblağ, yapılan haberlerde iddia edildiği gibi sadece tek bir etkinlik için ödenen bir meblağ değildir. Söz konusu ihale, dünyanın 37 farklı ülkesinden 50 ve Türkiye 'den de 80 katılımcı ile toplam 130 kişinin katıldığı bir program organizasyonunu kapsamaktadır. 8 gün süren bu etkinlik için yapılan ihale bedeli içinde misafirlerimizin gidiş dönüş uçak biletleri, 8 gecelik otel konaklamaları, simultane tercüme hizmetleri, ses sistemleri, şehir içi transferleri, matbaa işleri, salon kiraları, üç öğün yemekleri, kahve araları, sosyal programları vb. tüm lojistik giderleri içermektedir. Dolayısıyla, ihale bu kapsamdaki benzer uluslararası programların çok altında bir bedel ile sonuçlanmıştır."

'GENÇ KIZLARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Dünyada pek çok ülkenin benzeri genç kadın liderlik programları düzenlediği bir süreçte, Türkiye'nin de üyesi olduğu İİT üye ve gözlemci ülkelerinin genç kadın lider adayları ile bir dayanışma ağı geliştirmesinin kaçınılmaz ve son derece doğal olduğu vurgulanarak, "Başarı ile ikincisini gerçekleştirdiğimiz Ally for Future Genç Kadın Liderlik programında bu yıl bakanlığımızın çocuk evlerinde yetişen ve başarılarıyla göz dolduran genç kızlarımızın da bulunuyor olması hepimiz için gurur verici olmalıdır. İki senede bir gerçekleşen liderlik programı alanında uzman ve yetenekli eğitimcileriyle, ilham veren konuşmacılarıyla ve bu sene başlayacak olan gönüllü mentorluk ayağı ile Türkiye'nin öncülüğünde alanlarında parlayan genç kızlara destek olmaya devam edecektir. Bu program, sadece katılan gençlere değil, katılan tüm ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin gelişmesine ve dolayısıyla uluslararası barışın artmasına yöneliktir. Ayrıca kamu diplomasisi anlamında Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımının yapılması adına değerlidir. İyi niyetten uzak bu tip haberler, şeffaflık ve titizlikle yürüttüğümüz hiçbir doğru işten bizleri alıkoymayacaktır" denildi.