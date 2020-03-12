Bakanlıktan Manisa BBSK'ya teşekkür belgesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakanlıktan Manisa BBSK'ya teşekkür belgesi - Son Dakika Spor

Bakanlıktan Manisa BBSK'ya teşekkür belgesi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve elde ettiği başarılar nedeniyle, kulübe bir teşekkür belgesi gönderdi.

Bakanlıktan Manisa BBSK'ya teşekkür belgesi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve elde ettiği başarılar nedeniyle, kulübe bir teşekkür belgesi gönderdi.


Bakan Kasapoğlu adına belgeyi, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'a, Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay takdim etti.


Bakan Kasapoğlu imzaladığı belgede, 2019 yılında Türk sporunu Türkiye'nin her köşesinde daha ileriye taşımak için Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından canla başla yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, 2020 yılında da başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Kasapoğlu, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
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