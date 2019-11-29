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Bakanlıktan Manisa Büyükşehir Belediyesine çalışma ziyareti

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Sulama Sistemleri ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Bakanlıktan Manisa Büyükşehir Belediyesine çalışma ziyareti, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Sulama Sistemleri ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Bakanlık yetkililerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya makamında ağırladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Sulama Sistemleri ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri Daire Başkanı Ziya Uzuner, Koordinatör İbrahim Güreşçi, Mühendis Aydın Sarıyıldız'ı makamında ağırladı. Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti ziyaret öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Ziraat Mühendisi Ali Osman Kaplan ve İsmail Kilimci yer aldı. Ziyarette heyet Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanması planlanan basınçlı sulama sistemi kurulması projesi ve bu projelere finansman sağlanması konularını ele aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçen ay Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yapmış olduğu ziyarette gündeme gelen sulama projeleri ve projelere finansman sağlanması konularındaki çalışmalar yapılan toplantı ile de başlamış oldu. Toplantıda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tarımsal sulama hizmetlerine ilişkin verilen bilgilerin ardından 2020 yılı yatırım programında yapılması planlanan basınçlı sulama sistemlerine yönelik hazırlanan ve hazırlık çalışmaları devam eden sulama projelerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda sulama sistemlerine yapılacak yatırımların finansman ihtiyacının tespiti ve finansman sağlanması konularında ortak çalışma yapılmasına karar verildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Sulama Sistemleri ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri Daire Başkanı Ziya Uzuner ve beraberindeki heyet Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'yı ziyaretinin ardından birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette çalışma toplantısı ve çalışma süreci ile ilgili bilgiler aktarıldı. - MANİSA

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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