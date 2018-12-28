Bakanlıktan Menbiç değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Menbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Menbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek." denildi.

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