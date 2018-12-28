Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan Menbiç değerlendirmesi

Bakanlıktan Menbiç değerlendirmesi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Menbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek.

Bakanlıktan Menbiç değerlendirmesi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Menbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:20 

Ekonomi
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