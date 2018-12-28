Bakanlıktan Menbiç değerlendirmesi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Menbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Menbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek." denildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:20
45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı
ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yeni Askeri Birlikler Gönderdi
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek