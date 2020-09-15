Geçen yıl 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na altyapı ve arıtma tesisi yapma, devralma ve işletme yetkisi verildiğini hatırlatan Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda, büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynaklarımız ölçüsünde devreye giriyoruz. Bu bağlamda kıyı şeridinin arıtma altyapısının desteklenmesi için ilk yap-işlet-devret protokolünü geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yaparak Serik Arıtma Tesisi'ne başladık. Projeyi hızlı bir şekilde sonuçlandırarak, 65 bin metreküp kapasiteli tesisi, toplamda 205 milyon TL maliyetle 2021 mayıs ayında açmayı planlıyoruz. Bugün de Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba ilçe merkezi, Torba Oteller Bölgesi, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarının protokolünü imzalıyoruz. Toplamda 200 milyon TL'ye mal olacak ve tamamı bakanlığımızca karşılanacak projeyi 2021 sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Ayrıca 2021 yılında Manavgat, Kemer ve Marmaris'te üç yeni ücretsiz halk plajını daha hizmete almayı planlıyoruz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 22:58 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bakanlıktan Muğla için altyapı desteği - Son Dakika