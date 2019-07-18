Bakanlıktan "müze ve ören yerleri gişe ihalesi" açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 27 Şubat 2018'deki müze ve ören yerleri gişe ihalesinde verilen yetkinin sadece gişelerin yönetimiyle sınırlı bulunduğu, buraların işletme, idare, güvenlik, bakım ve onarım yetkisi ile tarihi eserlerin sorumluluğunun Bakanlığa ait olduğu bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 27 Şubat 2018'deki müze ve ören yerleri gişe ihalesinde verilen yetkinin sadece gişelerin yönetimiyle sınırlı bulunduğu, buraların işletme, idare, güvenlik, bakım ve onarım yetkisi ile tarihi eserlerin sorumluluğunun Bakanlığa ait olduğu bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, müze ve ören yerlerinin gişe ihalesine yönelik bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan haberler ile sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinin işletme, idare, güvenlik, bakım ve onarım yetkisi ile müzelerimizde bulunan tarihi eserlerin sorumluluğu Bakanlığımıza aittir. 27 Şubat 2018'de gerçekleştirilen ihaleyle verilen yetki ise sadece gişelerin yönetimiyle sınırlıdır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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