Bakanlıktan okullara 'zorba oyun' uyarısı - Son Dakika
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Bakanlıktan okullara 'zorba oyun' uyarısı

12 dakika önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, zorbalık içeren oyunlara ilişkin okullara uyarı yazısı gönderildi.

Bakanlıktan okullara 'zorba oyun' uyarısı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, zorbalık içeren oyunlara ilişkin okullara uyarı yazısı gönderildi. Yazıda oyun tarzındaki zorbalık olaylarının tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalıgˆı' sorununun tezahu¨rü olduğu belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderilen yazıda, ögˆrencilerin fiziksel, bilis¸sel ve psikososyal alanlarda bir bu¨tu¨n olarak gelis¸imlerini destekleme ve egˆitimlerini gu¨venli okul ikliminde sagˆlamanın, bakanlıgˆın o¨ncelikli go¨revleri arasında olduğu kaydedildi. Son do¨nemde du¨nyanın pek c¸ok u¨lkesinde, o¨gˆrenciler arasında bazı fiziksel ve duygusal zorbalık davranıs¸larının ortaya c¸ıktıgˆının go¨ru¨ldüğü, çes¸itli u¨lkelerden videolar c¸ekilerek sosyal medya kanalları ile 'viral' s¸ekilde yayıldığı vurgulandı. C¸ocuk ve genc¸lerin s¸aka veya espri gibi go¨rdu¨kleri bu fiziksel mu¨dahalelerin sosyal medya terminolojisinde 'challenge' olarak adlandırıldığına işaret edilerken, bunların ciddi bedensel, ruhsal zararlar verme potansiyeli olan kaba, incitici davranıs¸lar olduğuna dikkat çekildi. Okullara gönderilen uyarı yazısında şöyle denildi:

"Popu¨ler olan ve u¨lkemizde de sosyal medya paylas¸ımları ile yayılmaya bas¸layan 'Tripping Jump Challenge-Hadi Gel Zıplayalım Meydan Okuması' isimli bir zorbalık eyleminde s¸aka adı altında bir grup o¨gˆrencinin bas¸ka bir o¨gˆrenciye zarar verme ihtimali so¨z konusudur. Videolarda yer alan bu zorbalıkta, o¨gˆrencilerin yaralanma hatta o¨lme riski ile kars¸ı kars¸ıya kaldıgˆı go¨ru¨lmektedir. Videoların sosyal medyada paylas¸ılmasıyla birlikte yayılma hızı da artmaktadır. Genc¸lerimiz, interneti aktif s¸ekilde kullandığından dolayı bu gibi olaylarda risk altında bulunmaktadır. Bahsi gec¸en s¸aka ya da oyun tarzındaki zorbalık olayları tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalıgˆı' sorununun tezahu¨rlerinden biri olarak ele alınmalıdır. O¨nleme c¸alıs¸maları da 'akran zorbalıgˆı' u¨st bas¸lıgˆı altında ele alınarak, tu¨m okul gu¨venligˆi ve s¸iddetten arındırılmıs¸ okul kavramı c¸erc¸evesinde yapılandırılmalıdır."

Uyarı yazısında, o¨gˆrencilerin okul ic¸inde ve sosyal medyada birbirlerine zarar verme potansiyeli olan bu gibi davranıs¸larda bulunma riskine kars¸ı dikkatli bir s¸ekilde takip edilmeleri, bu konuda o¨gˆretmen, o¨gˆrenci ve velilere gerekli bilgilendirilmenin yapılması istendi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
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