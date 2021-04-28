Bakanlıktan ömrünü tamamlayan gemilere 'hurda teşvik desteği' - Son Dakika

Bakanlıktan ömrünü tamamlayan gemilere 'hurda teşvik desteği'

28.04.2021 12:11
Bakanlıktan ömrünü tamamlayan gemilere 'hurda teşvik desteği', System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca Koster Filosu'ndaki ekonomik ömrünü tamamlayan gemilerin çevre dostu, işletme ve bakım maliyetleri düşük, rekabet gücü yüksek yeni inşa gemilerle yenilenmesi için 'hurda teşvik desteği' verileceği açıklandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca Koster Filosu'ndaki ekonomik ömrünü tamamlayan gemilerin çevre dostu, işletme ve bakım maliyetleri düşük, rekabet gücü yüksek yeni inşa gemilerle yenilenmesi için 'hurda teşvik desteği' verileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Türkiye'nin deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabotajda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere destek verileceği belirtilerek, "Hurda teşvik desteğinden Milli Gemi Sicil veya Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemiler, 1000 GT ile 5000 GT ile arasındaki gemiler, gemi cinsleri tanımlamaları listesinde yer alan sıvı dökme yük, katı dökme yük, konteyner, genel yük ve özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında kullanılan 20 yaş ve üzeri gemiler yararlanabilecek" denildi.

'EN AZ 5 YIL'Açıklamada ayrıca yeni gemilerin nasıl inşa edileceği ile ilgili şartlar şöyle belirlendi: "Yeni inşa edilecek geminin, 1000 GT veya üzerinde ve sıvı dökme yük, katı dökme yük, konteyner, genel yük veya özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında kullanılan gemi cinslerinden olacak. Teşvik Uygunluk Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren en geç 3 yıl içerisinde yapımı tamamlanarak Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline yararlanıcı tarafından tescil ettirilecek. Yeni inşa edilen geminin Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydını müteakip en az beş yıl süresince; yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikalarına sahip olması gerekecek. Yeni geminin Türkiye'de inşa edilmesi ve inşasındaki yerli katkı oranının işçilik dahil en az yüzde 50 olması gerekecek. Teşvik kapsamında yeni inşa edilen gemi Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil tarihinden itibaren en az 5 yıl süre ile Türk Bayrağı altında işletilip, bu süre içerisinde siciline, satılamaz, devredilemez, başka bayrak altında faaliyet için kiralanamaz şerhi konulacak."

Bakanlıktan ömrünü tamamlayan gemilere 'hurda teşvik desteği'

Türkiye, Milli, Türk, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlıktan ömrünü tamamlayan gemilere 'hurda teşvik desteği' - Son Dakika


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