Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı
16 dakika önce
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. Milli Savunma Bakanlığı
sosyal medya hesabından harekata katılan komandoların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Pençe Harekatında komandolar...Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." denildi. - ANKARA
AK Partili Veysel Eroğlu'dan, tartışılacak sözler: CHP'nin adayını Yunanistan destekliyor!
Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 4 ölü
Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü
Ordu Valiliğinden "Ekrem İmamoğlu VIP salonuna alınmadı" iddiasına yanıt