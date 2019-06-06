Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı
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Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı

11 dakika önce

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından harekata katılan komandoların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Pençe Harekatında komandolar...Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." denildi.
(İHA)
Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:51 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Hakurk, Irak, Güncel
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