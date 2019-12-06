Bakanlıktan, 'Real Madrid' açıklaması
6 saat önce
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor oldukları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor oldukları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır" denildi.
ANKARA,
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