Bakanlıktan 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı' - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 2020 yaz sezonu itibarıyla geçerli olacak 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı' başlatıldı. Bakan Nuri Ersoy, "Program, ülkemizde tatile gelecek turistlere kullanacakları hava, deniz ve kara ulaşım araçlarını, iniş yaptıkları limanları, tatil deneyimini yaşayacakları tüm tesisleri, kendilerine hizmet verecek çalışanları ve hatta kendi sağlık durumları kapsayan önleyici ve koruyucu adımları içeriyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; sağlık, ulaştırma, içişleri ve dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu', tatilini Türkiye'de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınacak tedbirleri kapsıyor. Uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilecek sertifika; hava yolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme- içme tesislerinde üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiğini belgeleyecek.

'ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU ADIMLAR İÇERİYOR'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Nuri Ersoy, uluslararası kuruluşlardan temin edilecek sertifikasyon programı ile ilgili, "Türkiye, kuvvetli sağlık altyapısı ve aldığı öncü önlemlerle geride bıraktığımız dönemi dünyaya örnek olacak şekilde geçirdi. Uygulamaya aldığımız bu sertifika programı, Türkiye'nin, turizmin yeni normalinde de öncü bir rol üstleneceğini göstermektedir. Dünyada bugüne kadar benzeri görülmemiş gelişmelere neden olan Covid-19 nedeniyle alınan küresel karantina önlemlerinin yavaş yavaş esnetildiği günümüzde turizm sektörü, insanların normale dönüş süreçleri içinde hayati bir role sahip. Bu önemin farkındalığıyla birlikte kültürümüzde misafire verilen önem de bizi Covid-19 sonrası sağlıklı turizme geçebilmek için herkesten önce hazırlıklı olmaya teşvik ediyor" dedi.

'GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALMAYA TEŞVİK EDECEĞİZ'

Hazırlanan sertifika programının, turistlerin Türkiye tatillerini güvenli ve hijyenik olarak gönül rahatlığıyla geçirmesini sağlayacağını kaydeden Bakan Ersoy, "Başlattığımız program, ülkemizde tatile gelecek turistlere, kullanacakları hava, deniz ve kara ulaşım araçlarını, iniş yaptıkları limanları, tatil deneyimini yaşayacakları tüm tesisleri, kendilerine hizmet verecek çalışanları ve hatta kendi sağlık durumları kapsayan önleyici ve koruyucu adımları içeriyor. Tüm ulaşım ve konaklama tesislerimizi, sertifikayı alarak sağlıklı bir tatil için gerekli tüm önlemleri almaya teşvik edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'SERTİFİKAYI ALAN TESİSLERİ 1 HAZİRAN'DA DUYURACAĞIZ'

Bakan Ersoy, havalimanı işletmeciliği, yerli hava yolları, kara yolları ve turizm tesisleri için ayrı ayrı oluşturulan pandemi protokolleri ve sertifikasyon süreçlerini 4 Mayıs itibarıyla tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Otel işletmeleri için de sertifikasyon süreçlerini mayıs ayı itibarıyla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sertifikasyonu alan tesisleri 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla bakanlığımız web sayfası da dahil olmak üzere tüm kanallardan duyuracağız. Türkiye olarak bu tüm süreçlerde hem vatandaşlarımızın hem de ülkemize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığı içinde seyahatlerini tamamlamaları için duyduğumuz sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Türk misafirperverliğini gösteren bir atasözümüz var; 'Misafirimizin başımızın üzerinde yeri var'. Hep bu düsturla hareket ettik bu hassas süreci de yine bu düsturla sürdüreceği."

Açıklamada, programın 'yolcu sağlığı ve güvenliği', 'çalışan sağlığı ve güvenliği', 'tesislerde alınan önlemler' ve 'ulaşım araçlarında alınan önlemler' olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığı belirtildi.