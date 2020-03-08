Bakanlıktan, "Sağlıkta Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans Eylem Planı"

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Olcay Kutlubay:

-"Bakanlık düzeyinde bir planlama yaptık. 'Sağlıkta Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans Eylem Planı' hazırladık"

ANTALYA - Sağlık Bakanlığının, sağlıkta şiddet konusuna hassasiyet gösterdiğini belirten Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Olcay Kutlubay, "Bakanlık düzeyinde bir planlama yaptık. 'Sağlıkta Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans Eylem Planı' hazırladık. Çok kapsamlı bir eylem planı. 88 ana eylem, 170 civarında alt eylemden oluşuyor. Bakanlığımız ve bakanlık merkez düzeyinde bu eylem planındaki hususlar, kararlılıkla uygulanmaya devam ediliyor. Şuanda bu sistem çalışıyor. Aktif bir şekilde hayata geçmiş durumda." dedi.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Olcay Kutlubay, Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde düzenlenen, Sağlık Çalışanları Kongresi'ne katıldı.

Sağlık çalışanlarının şiddet olaylarında kullandığı Beyaz Kod uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Kutlubay, Beyaz Kod sisteminin revizyonu aşamasında aktif görev aldığını, yeni sistemin kurulma sürecinin ise yürüttüğünü kaydetti.

"Şiddet gören sağlıkçıya hukuki yardım veriliyor"

Şiddet gören sağlık çalışanının, 113 çağrı merkezini arayarak ya da internet sitesi adresini kullanarak, Beyaz Kod sürecini başlatabildiğini söyleyen Kutlubay, "Hatta sağlık çalışanının şikayetçi olup olmadığına bakmaksızın kurumunda bir şiddet vakasının gerçekleştiğini öğrenen bir yönetici de Beyaz Kod sürecini başlatıp, suç duyurusunda bulunuyor. Bu zaten kanunen zorunludur. Çünkü görevi sırasında ve göreviyle ilgili şiddete maruz kalması suç oluşması halinde suç takibi resen yapılan, kamu tarafından takip edilen suç olduğu için kişinin takibi aranmıyor. Bu anlamda hastanelerimiz de gerçekleşen tüm şiddet vakaları, Beyaz Kod sürecinin içerisine dahil ediliyor. Sürecin başlamasıyla beraber kanununi bir zorunluluk olarak hukuki yardım komisyonunda kişinin talebini arıyoruz. Kişi hukuki bir yardım talep ediyor ise mahkeme aşamasında bakanlığımızın il sağlık müdürlüğünde görevli avukatlar tarafından hukuki yardım veriliyor." dedi.

"Yol haritası çizecek yapı oluşturmak istedik"

Beyaz Kod sisteminin şiddet vakalarının kayıt altına alındığı ve sürecin takip edildiği bir sistem olduğunu dile getiren Kutlubay, "Bilinmeyen bir husus var. Bu sistemi revize ederken, temel amacımız sağlıkta şiddetle mücadelede bizi ciddi anlamda bir yol haritası çizecek yapı oluşturmak istedik. Proaktif suç önleme modelini referans aldık. Bu modelin 1. aşaması istatistiktir, ama kapsamlı bir istatistiktir. Bugün Beyaz Kod sistemiyle şiddet olaylarının, kaba tabiriyle röntgenini çekiyor ve tüm unsurlarıyla görebiliyoruz. Bu unsurları değerlendirerek analiz yapıyoruz ve şiddetle mücadele konusunda yol haritası çıkarıyor. Şiddet uygulayana, şiddetin türüne, şiddetin uygulandığı zamana, yere ve şiddet uygulayan kişinin özelliklerine, yaşına, cinsiyetine, neden şiddet uyguladığı gibi kapsamlı konularda istatistikler alabiliyoruz. Bu verilere de her sağlık tesisindeki yönetici çok rahat şekilde ulaşabiliyor. Örneğin bir hastanede şiddet en çok akşam 22.00 ile 24.00 arasında acil serviste madde bağımlısı hasta yakınları tarafından hekimlere karşı işlendiği şekliyle bir istatistik aldınız. Burada yöneticilerden beklenen 22.00 ile 24.00 arasında güvenlik personelini arttırmak. Bu özellikte bir hasta geldiğimde daha dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının uzun yıllardır sağlıkta şiddet konusunda hassasiyet gösterdiğini belirten Kutlubay, "Çalışmalarını da bu şekilde yürütüyor. Proaktif suç önleme modelinin 2. aşaması olan planlama vardı. Bakanlık düzeyinde bir planlama yaptık. "Sağlıkta Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans Eylem Planı" hazırladık. Çok kapsamlı bir eylem planı. 88 ana eylem, 170 civarında alt eylemden oluşuyor. Bakanlığımız ve bakanlık merkez düzeyinde bu hususları kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Şuanda bu sistem çalışıyor. Aktif bir şekilde hayata geçmiş durumda." sözlerine ekledi.