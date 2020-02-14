Bakanlıktan Sevgililer Günü'nde uçan balon uyarısı - Son Dakika
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Bakanlıktan Sevgililer Günü'nde uçan balon uyarısı

6 saat önce

TİCARET Bakanlığı, Sevgililer Günü'nde uçan balon uyarısı yaptı.

Bakanlıktan Sevgililer Günü'nde uçan balon uyarısı, System.String[]

TİCARET Bakanlığı, Sevgililer Günü'nde uçan balon uyarısı yaptı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Yıl boyunca gerçekleştirilen 'uçan balonların' satışları özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde daha fazla gerçekleşmektedir.  Dolayısıyla, söz konusu ürünlerle ilgili yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerimizin sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla bu ürünleri satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır" denildi.

"Helyum gazı dışında bazı yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlar kullanılarak dolumu gerçekleştirilen uçan balonların çakmak, kibrit ve mum gibi bir alev kaynağına yakın bulunması halinde ciddi yanıklara yol açabilen yaralanmalar gerçekleşebilmektedir" uyarısı yer alan açıklamada," Söz konusu riskin bertaraf edilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği çerçevesinde uçan balonların doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaklanmıştır.  Bu bağlamda; tüketicilerimizin uçan balon satılan yerlerde dolum yapılan gazın niteliğini öğrenmeleri ve sadece helyum gazı ile doldurulan uçan balonları satın almaları büyük önem arz etmektedir.  Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerimiz  "Alo 175 Tüketici Hattı" aracılığıyla Bakanlığımıza ulaşabilirler" bilgileri yer aldı.


Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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