Bakanlıktan, sinema sektörüne 25 milyon lira destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 2021 yılında sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2021 yılının üçüncü destekleme kurulunda 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'Çekim Sonrası', 'Dağıtım ve Tanıtım ile Ortak Yapım' türündeki 164 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi. Destekleme kurulunun toplantısında 7 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 5 milyon 250 bin lira, 16 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 18 milyon 600 bin lira, 1 'Çekim Sonrası' projesine 500 bin lira ve 2 'Ortak Yapım' projesine 700 bin lira destek sağlandı.

'Belgesel Film Yapım Desteği' türündeki başvurular, Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan 2021 yılının dördüncü destekleme kurulunda değerlendirilecek.

ANKARA,