Son dakika haber | Bakanlıktan, sinema sektörüne 25 milyon lira destek - Son Dakika

Son dakika haber | Bakanlıktan, sinema sektörüne 25 milyon lira destek

24.04.2021 10:31
Son dakika haber | Bakanlıktan, sinema sektörüne 25 milyon lira destek, System.String[]

Son dakika habere göre Bakanlıktan, sinema sektörüne 25 milyon lira destekKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 2021 yılında sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek sağlandı.

Bakanlıktan, sinema sektörüne 25 milyon lira destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 2021 yılında sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2021 yılının üçüncü destekleme kurulunda 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'Çekim Sonrası', 'Dağıtım ve Tanıtım ile Ortak Yapım' türündeki 164 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi. Destekleme kurulunun toplantısında 7 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 5 milyon 250 bin lira, 16 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 18 milyon 600 bin lira, 1 'Çekim Sonrası' projesine 500 bin lira ve 2 'Ortak Yapım' projesine 700 bin lira destek sağlandı.

USTA YÖNETMENLERE DESTEKBakanlığın destekleri kapsamında ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine umut vadeden 7 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlandı. Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' ödüllü usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Fikret' isimli yeni projesi ve 'Kalandar Soğuğu' filmiyle Asya Pasifik Film Ödülleri ve Tokyo Film Festivali gibi dünyanın önde gelen festivallerinden ödüllerle dönen yönetmen Mustafa Kara'nın 'Mevsimlerin Ardından' isimli yeni projesi 1 milyon 800 bin lira destek almaya hak kazandı. Türk sinemasını uluslararası alanda başarı ile temsil eden Tolga Karaçelik'in 'Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi', Tarık Aktaş'ın 'Geceden Fecre Kadar', Ferit Karahan'ın 'Meteor Kanunları', Seyid Çolak'ın 'Obruk' ile usta yönetmen Osman Sınav'ın Türk edebiyatının önemli ismi Mustafa Kutlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanan 'Rüzgarlı Pazar' da desteklenen projeler arasında yer aldı.BAKANLIKTAN MİLLİ MÜCADELE FİLMLERİNE DESTEK 'Kara Fatma' lakaplı milli mücadelenin kadın kahramanı Fatma Seher'in savaş yıllarında gösterdiği kahramanlıkları anlatan 'Mahi-Üsteğmen Kara Fatma', İstanbul'un düşman işgalinden kurtulmasını konu alan 'Ya İstiklal ya Ölüm' ile Anadolu'da Milli Mücadele'nin devam ettiği sırada İstiklal Marşının Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınışını ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesi sürecini anlatan 'Akif' filmi destek almaya hak kazanan filmler arasında yer aldı. ANİMASYON FİLMLERE DESTEK DEVAM EDİYORKültür ve Turizm Bakanlığı'nın son yıllarda verdiği desteklerle üretimi belirgin şekilde artan uzun metrajlı animasyon filmler büyük başarılara imza atmıştı. Bu yıl desteklenen animasyon filmler, ilgiyle takip edilen 'Bulmaca Kulesi' serisinin ikinci filmi ile 'Cille' ve 'Mutlu Oyuncak Dükkanı' oldu. Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen ortak yapımlar da sinema kanununda yapılan değişiklikle desteklenmeye başlanmıştı. 'Ortak Yapım Desteği' türünde bu yıl Ukrayna ve Türkiye ortak yapımı 'Klondike' ile Makedonya ve Türkiye ortak yapımı 'Men Versus Flock' isimli projelere destek verildi. 'Men Versus Flock' filminin Türk ortak yapımcılığını daha önce Altın Palmiye ödüllü 'Kış Uykusu' ile 'Ahlat Ağacı' gibi filmlerin yapımcılığını da üstlenen Zeyno Film yaparken, 'Klondike' filminin Türk ortak yapımcılığını ise 'Omar ve Biz' filmi ile Varşova Film Festivali'nden ödülle dönen Mehmet Bahadır Er'in Protim Video Prodüksiyon şirketi üstlendi.

'Belgesel Film Yapım Desteği' türündeki başvurular, Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan 2021 yılının dördüncü destekleme kurulunda değerlendirilecek.

ANKARA,


Yönetmen, Turizm, Sinema, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber | Bakanlıktan, sinema sektörüne 25 milyon lira destek - Son Dakika


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