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Bakanlıktan 'SMA ilacı' açıklaması (2) - Son Dakika

Bakanlıktan 'SMA ilacı' açıklaması (2)

09.02.2022 14:39
Bakanlıktan 'SMA ilacı' açıklaması (2)

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Resmi Gazete'de yayımlanan, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 'Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin Twitter'daki...

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Resmi Gazete'de yayımlanan, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 'Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenleme ile SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ithal ilaca erişim kolaylaştırıldı. Hastalığın başlangıç tedavisi sonrasında, tedaviye devam edilip edilmeyeceğine yönelik kriterler çeşitli testlerle belirleniyordu. Hastaların ve yakınlarının söz konusu testlerin uygulanması sürecinde yaşadığı zorluk ve mağduriyetleri önlemek amacıyla ilaca devam etmek için bu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırılmıştır. Böylece çok daha fazla SMA hastası tedaviden faydalanabilecektir" dedi.


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Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Bilgin, Twitter, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlıktan 'SMA ilacı' açıklaması (2) - Son Dakika


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