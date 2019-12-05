Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan su ürünlerinde av yasaklarına uymayanlara yakın takip
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Bakanlıktan su ürünlerinde av yasaklarına uymayanlara yakın takip

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın 10 ayında 94 bin 442 su ürünleri denetimi yapıldığını bildirerek, "Denetimlerde 588 ton su ürünü ile 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan su ürünlerinde av yasaklarına uymayanlara yakın takip, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın 10 ayında 94 bin 442 su ürünleri denetimi yapıldığını bildirerek, "Denetimlerde 588 ton su ürünü ile 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, balıkçılık av sezonunun 1 Eylül'de açıldığını anımsattı.

Su ürünleri kontrol ekiplerinin denizlerde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde 24 saat esasına dayalı denetim yaptığını bildiren Pakdemirli, denetimlerde avlanan türler, bu türlerin yasal avlanma boyutları, kullanılan av araçları, av sahaları, ruhsat ve belgelere ilişkin hususların incelendiğini ifade etti.

Pakdemirli, denetimlerde Bakanlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Emniyet kuvvetlerinin de etkin rol oynadığını bildirerek, "Sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymayan balıkçılara göz açtırılmıyor. Bu kapsamda 2019 yılının 10 ayında 94 bin 442 adet su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimlerde 588 ton su ürünü ile 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23,6 milyon liralık idari para cezası uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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