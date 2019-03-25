Bakanlıktan tarımla ilgili iddialara kitapçıklı yanıt
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı, kendi alanıyla ilgili kamuoyunda tartışılan konulara hazırladığı kitapçıkla yanıt verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, kendi alanıyla ilgili kamuoyunda tartışılan konulara hazırladığı kitapçıkla yanıt verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:28
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