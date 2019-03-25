Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan tarımla ilgili iddialara kitapçıklı yanıt

Bakanlıktan tarımla ilgili iddialara kitapçıklı yanıt

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, kendi alanıyla ilgili kamuoyunda tartışılan konulara hazırladığı kitapçıkla yanıt verdi.

Bakanlıktan tarımla ilgili iddialara kitapçıklı yanıt, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı, kendi alanıyla ilgili kamuoyunda tartışılan konulara hazırladığı kitapçıkla yanıt verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:28 

Ekonomi
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