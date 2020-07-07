Bakanlıktan tepki çeken görüntüyle ilgili açıklama: Çocuklara rehberlik hizmeti verilecek - Son Dakika

Bakanlıktan tepki çeken görüntüyle ilgili açıklama: Çocuklara rehberlik hizmeti verilecek
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca İstanbul'da Betül A.'nın sosyal medyada yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmesine ilişkin çocuk ve aile ile ilgili sosyal inceleme yapıldığı ve çocuklar için rehberlik hizmeti verileceği açıklandı.
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca İstanbul'da Betül A.'nın sosyal medyada yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmesine ilişkin çocuk ve aile ile ilgili sosyal inceleme yapıldığı ve çocuklar için rehberlik hizmeti verileceği açıklandı.
Bakanlık tarafından 'Canlı yayında kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı' başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları üzerine yazılı açıklama yayımladı. Bakanlığın, çocukların üstün yararını gözeterek her türlü kötü alışkanlığa karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Videonun sosyal medyada yer almasının hemen ardından Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde adres tespiti yapılmasını sağladık. İstanbul'da gerçekleştiği tespit edilen olay ile ilgili İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve aile ile ilgili sosyal inceleme yapılmakta ve çocuklarımız için rehberlik hizmeti verilmektedir. İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Söz konusu içeriklere sosyal medyada erişimin engellemesine yönelik çalışmalar da bu konuda yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile birlikte yürütülmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü davranış ve girişimin karşısındayız" denildi.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:10 Kaynak: DHA
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