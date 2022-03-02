Bakanlıktan, Ukrayna'dan yurda dönen taşımacılara ilişkin açıklama - Son Dakika
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Bakanlıktan, Ukrayna'dan yurda dönen taşımacılara ilişkin açıklama

02.03.2022 19:59
Bakanlıktan, Ukrayna'dan yurda dönen taşımacılara ilişkin açıklama

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, taşımacıların yurda dönüşlerinde, Polonya'nın kolaylık sağlayacağı, Macaristan'ın sağladığı kolaylığın ise 14 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, taşımacıların yurda dönüşlerinde, Polonya'nın kolaylık sağlayacağı, Macaristan'ın sağladığı kolaylığın ise 14 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, Polonya ve Macaristanlı yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde taşımacılarımızın ülkemize dönüşlerinde; Polonya geçiş belgesi ve sürücü vizesi aramadan kolaylık sağlayacaktır. Polonya üzerinden dönüş yapacak taşımacılarımızın, sürücü (pasaport), taşıt plakası, dünüş yapılacak sınır kapısı bilgilerini ivedilikle gecissubesi@uab.gov.tr adresine iletmeleri rica olunur. Macaristan transit geçiş belgesi konusunda sağladığı kolaylığı 14 Mart 2022 tarihine kadar uzatmıştır."


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Macaristan, 14 Mart, Polonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakanlıktan, Ukrayna'dan yurda dönen taşımacılara ilişkin açıklama - Son Dakika


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