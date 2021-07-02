Bakanlıktan Vatandaşlara Su Rehberi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı suyun daha verimli kullanılması için bir video rehber hazırladı. Az yağan bahar yağmurlarının tetiklediği meteorolojik kuraklık etkilerini hissettirmeye devam ediyor.

Kuraklığın en etkili olduğu alan ise su kaynakları oldu. Canlığın temeli olan suyun azlığı, tarımdan yaban hayatına kadar pek çok alanda olumsuz etkilerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı da suyun verimli ve tasarruflu kullanımı için bir video rehber hazırladı. Videoda vatandaşların kolaylıkla uygulayabileceği yöntemlere dikkat çekildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, suyun verimli kullanımı için hazırlanan rehber ile yeni teknolojiler kullanılarak yaşam standardını, üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden, daha az su kullanarak aynı miktardaki işin yapılması ve böylelikle enerji verimliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliği ve sıcaklık artışına bağlı olarak meteorolojik kuraklık yaşandığına dikkati çekerek "Su tüketimini azaltmak ve su kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde artırabilmek için rehber doküman hazırladık. Bununla birlikte canlı yaşamı için vazgeçilmez olan suyun kıymetini vatandaşa daha iyi bir şekilde anlatmayı hedefliyoruz. Suyumuzu verimli kullanmalıyız. Bunun için hazırladığımız rehberi tüm vatandaşlarımızın dikkatine sunmak istiyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Suyumuzu verimli kullanmalıyız. Bunun için hazırladığımız rehberi tüm vatandaşlarımızın dikkatine sunmak istiyoruz. " dedi.

Az yağış alan baharın ardından, artan yaz yağışları da barajların doluluk oranlarını arttırdı. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj da su miktarı arttı. 1 milyar 115 milyon metreküpten fazla depolama hacmine sahip 14 barajdaki su miktarı bu yıl 707 milyon metreküp olarak ölçüldü. tarım orman bakan bekir Pakdemirli su tasarruf kuraklık rehber