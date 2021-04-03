Bakanlıktan YBO'lu öğrencilere spor malzemesi desteği
03.04.2021 16:01
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine ulaştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine ulaştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu tarafından, basketbol, futbol, tenis gibi çok çeşitli olan spor dallarında kullanılan malzemeler Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine ulaştı. Okul Müdürü Medet Sezgen, Beden Eğitimi Öğretmeni Baturhan Bekiroğlu ve öğrencileri ile birlikte farklı branşlardaki top ve antrenman malzemelerini teslim alarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'ya teşekkür etti. - ÇORUM
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