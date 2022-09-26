Bakanlıktan 'Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı' - Son Dakika
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Bakanlıktan 'Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı'

26.09.2022 11:46
Bakanlıktan 'Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı'

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlıların yeni medyada temsili, karşılaşılan sorunlar, bu sorunlara ilişkin olumlu ve yapıcı çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla 'Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı' düzenleyecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlıların yeni medyada temsili, karşılaşılan sorunlar, bu sorunlara ilişkin olumlu ve yapıcı çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla 'Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı' düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Eylül'de kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstanbul'da 'Yeni Medya ve Aile' temalı çalıştay gerçekleştirilecek. Medyanın aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar üzerindeki etkileri, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi; kamu kurum ve kuruluşlarının politikalarına, sektör temsilcilerinin çalışmalarına yön verilmesi amacıyla yapılacak çalıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açılış konuşması ile başlayacak.

BİLDİRİ YAYIMLANACAKProgram; aile, kadın, çocuk, engelli-yaşlı olmak üzere 4 ana tema çerçevesinde yapılacak. Grup çalışmalarında yeni medyada çocuk, aile, kadın, engelli ve yaşlıların temsiliyetinin nasıl ele alındığı, olumlu temsiline yönelik neler yapılabileceği, şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik nasıl yol izlenebileceği, yeni medyada çocuk ve ebeveyn ilişkilerinin nasıl ele alınacağı, aile mahremiyetine yönelik neler yapılabileceği gibi konular ele alınacak. Çalıştay sonunda belirlenen 4 ana tema çerçevesinde bildiri metni yayımlanacak. Yayın kuruluşlarının, dijital platform sahiplerinin ve bireysel yayıncıların, bu bildiri metninde yer alan esaslara uygun yayın yapması önerilecek.BAKAN YANIK: İNSANI GELECEĞE TAŞIYAN MEDYA DİLİ İNŞA EDİLMELİBakan Yanık, dijitalleşmenin ve medyanın etkilediği önemli kurumlardan birinin de aile olduğunu belirtti. Medyanın aile kurumu üzerindeki etkilerinin anlaşılması, ailenin bütünlüğünün ve refahının korunması, aile üyelerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin farkındalık kazandırılmasının, bakanlığın önemli misyonlarından olduğunu belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Bu amaçla, 29 Haziran 2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iş birliğiyle 'Medya ve Aile Değerleri' çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştayda, geleneksel medya ile yeni medya teknolojilerinin aile yapısı ve değerleri üzerindeki etkileri, yaşanılan sorunlar ve buna karşı öneriler, yapımcı, senarist, meslek birlikleri temsilcileri ve medya yöneticileri tarafından ele alındı. Bu çalışmadan hareketle, medya unsurlarının aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımızın odağında daha detaylı ele alınarak kurum ve kuruluşların politikalarına temel teşkil edecek 'Yeni Medya ve Aile' temalı yeni bir çalışmanın yapılmasını elzem gördük. Çünkü insanı geleceğe taşıyan, insanı o huzurlu limanda tutan bir medya dili inşa etmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bakanlık olarak medyanın, aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik eden, çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimine olumlu yönde katkı sağlayan, toplumsal değerleri gözeten koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik edici hizmet ve faaliyetler yürütmeye devam edeceğiz."


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Kaynak: DHA

Derya Yanık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan 'Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı' - Son Dakika

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