Son Dakika Haberleri: Bakanlıktan Yeni Seçilen Başkan Hakkında Suç Duyurusu

Bakanlıktan Yeni Seçilen Başkan Hakkında Suç Duyurusu

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan Yeni Seçilen Başkan Hakkında Suç Duyurusu, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Torbalı ilçesinde 31 Mart seçimlerinde yüzde 52,49 oy alarak belediye başkanı seçilen CHP'li Ramazan İsmail Uygur hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(CHP) Belediye başkanlığı devir teslimi sırasında devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinde düzenlenen 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:16 Kaynak: İHA

Torbalı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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