Son Dakika Haberleri: Bakar Akar, ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü

Bakar Akar, ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'yi konuştu.

Bakar Akar, ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'yi konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ile ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:06 Kaynak: İHA

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