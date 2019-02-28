Bakar Akar, ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'yi konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, ABD
Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye
'yi konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ile ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı bildirildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:06 Kaynak: İHA
Irak'tan Dünyayı Ayağa Kaldıracak İddia: DEAŞ Lideri ABD'nin Koruması Altında Geziyor
Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
Son Dakika! Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık